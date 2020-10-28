東方日報A1：村霸同涉神秘丁屋　橫行無忌　疑獲包庇

西貢相思灣村被揭違法開鑿「黃金丁路」，規劃署逾1年才檢控，上址出現1間無合約完成證明書（俗稱滿意紙）的「神秘丁屋」。有村民爆料，該丁屋業主為村霸，「霸完陸地霸落海」，屢涉霸地破壞環境圖利，除在上址自然保育區內非法傾倒泥頭，更涉嫌在海岸保護區倒水泥僭建「私人碼頭」經營水上活動店，又疑霸官地出租車位。惟村民舉報其種種違例情況，統統未有「落鑊」，遭立法會議員質疑當中有官商勾結。

神秘丁屋業主黃子洋除了土地發展，在沒有滿意紙的情況下，涉出租丁屋，更曾開價1800萬元求售。他「瓣數」多多，2016年開始涉獵水上活動生意，於相思灣村一地舖營運，早年以舉辦潛水活動、出租快艇為主，近年開始出租獨木舟等，又會聯絡船家出船載遊人到附近的綠蛋島及果洲群島等，生意愈做愈大。據消息人士指，黃與西貢區官員十分熟稔，不時在海鮮街飲酒聚餐，打好關係。

有潛水人士指，該店疫情期間遊人仍絡繹不絕，平日單人獨木舟日租150港元，雙人日租250港元，假日另加50港元，每日吸引過百人，估計單是獨木舟生意已月入百萬元。但不少居民擔心大量遊客在岸邊聚集，明顯違反禁聚令，部分人又無戴口罩，居民紛紛避之則吉。

上址有其他水上活動店，但其店卻有「私人碼頭」方便顧客拖獨木舟落海。據當地2018年前圖片，店外岸邊為天然海岸，樓梯旁只有大石泥灘。至2018年超強颱風「山竹」吹毀防波堤、渠道及道路等，有人涉用剷泥機於泥灘上推土，落石屎僭建一條逾3米闊的斜台伸延落海。東網記者日前到場發現，斜台停泊數十艘獨木舟和租賃用的水上用品，不少人由該店租獨木舟出海，均從斜台落水。

由於附近並無公廁，該店在附近地方安排沖身處及廁所開放予顧客使用，但有居民指因使用量高，化糞池經常爆滿，該店亂駁喉管將排泄物排放至相思灣村一處荒田，形成惡臭，附近居民叫苦連天。該店外原屬官地，卻成為黃的私人地方，道路兩旁被劃作泊車位，每輛車收費50港元。因黃與村長關係密切，即使他不時因村內問題與多名村民口角，村民均敢怒不敢言，即使有村民向政府部門舉報，亦統統未見跟進。

「冇申請去僭建就一定係違法！」議員陳恒鑌認為，有關人士如希望興建水上設施應該向政府部門申請，如當局未有批准代表地段未必適宜發展，而未經許可擅自改動就明顯有問題。他明白市民抗疫疲勞，惟認為政府部門有責任加強假日巡查，防止人群聚集，提醒市民不要違反禁聚令，「唔係話鄉郊就無王管」。

環境保護署回覆指，未曾收到有關投訴，會進一步了解情況。規劃署則指正了解事件，稍後再作詳細回覆。地政總署回覆指，西貢地政處人員較早前到上址視察，發現有關斜道未經批准建造於政府土地，該處會採取土地管制行動，以停止有關佔用情況。至於非法泊車，地政處已同步轉介警方跟進。記者及後向黃子洋查詢，對於僭建「碼頭」及霸官地作收費停車場，黃均說：「唔知，你講咩呀？」