相思灣保育區非法倒泥頭　環團促圍封「黃金丁路」

西貢相思灣村違法事件愈揭愈臭！繼東網獨家揭發有人疑於綠化地帶上違法建路借勢發展，及出現無合約完成證明書、即完工證（俗稱滿意紙）的「神秘丁屋」放租或自住，該路一帶再揭醜事。約2000呎的自然保育區疑遭人非法傾倒建築廢料，高約一米，再以泥土填平掩人耳目，該處接駁「神秘丁屋」的路段亦遭非法挖掘開墾。有議員及環團批環保署、規劃署及地政總署執法不力，猶如「幫兇」破壞生態環境，需要立即「封路」，盡快揪出幕後黑手。

東網記者聯同長春社助理公共事務經理吳希文到相思灣村「神秘丁屋」一帶視察。「黃金丁路」往前行有一片人工填整的平地，該處屬自然保育區，佔地約2000呎，布滿車胎痕迹，放了儲物用的貨櫃、木板、地面露出不少建築廢料如水管、瓦礫、磚塊。不過記者所見，除貨櫃上貼有西貢地政處的通告，指該處非法佔用官地，要求今日(28日)前清走外，未見有任何政府部門的行動及告示。對於在自然保育區做挖掘、填土工程，理應要向城規會申請改變土地用途，惟即使大片位置被填平都未見有部門執法。

而「黃金丁路」入口旁的自然保育區內，有多幅土地已被公司及私人名義購入，其中4個地段由華業(香港)有限公司購入，旁邊兩個地段亦分別由劉雋傑及「LAU YET FOOK」持有。

吳表示該處地形相較周邊地段高出約一米，在泥土下見到有各種建築廢料露出，懷疑有人於非法傾倒建築廢料後順勢將該地填平，他又估計填土下可能有更多建築廢料。吳批評，規劃署對擅自更改土地用途應要有所行動；面對非法佔用政府土地、意圖開闊、加長以連接「黃金丁路」及「神秘丁屋」，地政處亦應將行動升級至立牌及封路。

至於「黃金丁路」，吳直言該路明顯配合「神秘丁屋」出入，但地政總署一直未見有行動，對此感到失望，而過往亦不少「先起屋後建路」的非法行為，質疑有人想製造「概定事實」，令路段得以存在，但他認為即使有道路需求亦不應縱容非法開路。而連接廢棄場及「神秘丁屋」的另一路段，吳亦懷疑屬非法挖掘開墾，認為當局繼續容許道路使用會立壞先例，地政處應在官地範圍立牌、圍網等，以「廢掉」該路的用途，但未見政府部門行動，「以往會話政府只豎牌，但這裏連牌都無豎立」，批評執法不力。

議員鄺俊宇表示，事件中地政總署、規劃署、環保署皆有責任，惟地政的責任最大。他續指，自然保育區被用作非法棄置建築廢料已屬改變用途，保育價值亦被破壞，政府應馬上執法揪出幕後黑手。

鄺又指，客觀事實已證明有人非法破壞自然保育區，企圖令日後更容易改變土地用途，質疑政府遲遲未有行動「有點奇怪」，令政府亦成為生態破壞的幫兇，促請政府馬上行動並公開受影響的範圍。

西貢地政處回覆指，巡視時發現本報提及的非法傾倒廢棄場，有貨櫃箱及建築物料等被放置在未批租政府土地上，已飭令佔用人在期限前停止佔用有關土地，否則會採取進一步土地管制行動；並確認連接「神秘丁屋」的道路未獲得批准，地政處將採取土地管制行動。規劃署及環保署對事件暫未回應。