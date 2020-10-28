攜電槍爆竊事敗發難扑傷戶主　兩賊就擒

今日（28日）凌晨2時許，兩名賊人帶同電槍及爆竊工具，在深水埗海壇街143號準備尋找目標單位爆竊，雙賊分工仔細，染金髮賊人在大廈外當「天文台」把風，另一身材肥胖賊人則登上3樓一個單位外，使用鐵筆及爆竊工具撬閘，期間發出異響，六旬男女戶主從睡夢中被吵醒。

男戶主開門查看，與正在撬閘的賊人四目交投，肥賊為求脫身，持爆竊工具向男戶主頭部狂扑，女戶主大驚報警求助。適時西九龍衝鋒隊第3隊巡邏至案發大廈，警員發現在大門口負責把風的金毛賊形迹可疑，故將他截停搜查；與此同時，警員接獲控制中心通知，得悉樓上3樓一單位被賊人爆竊，警員欲登樓調查時，肥賊當時正跑落樓逃走，與警員撞個正著，警員將其截查，在他身上搜出鐵蓮花形狀的電槍。經調查後，相信被截查兩人為同黨，即時被扣押上警車。

警員登樓調查，男戶主頭部受傷，救護員將他送院治理；警方在男戶主的單位外檢獲鐵筆及剪鉗爆竊工具，兩賊涉嫌「企圖爆竊」、「襲擊致造成實際身體傷害」及「藏有攻擊性武器」3宗罪被捕，帶返警署任通宵扣查，深水埗警區刑事調查隊正跟進案件。