綠色先鋒：小水滴匯聚成河　義工聯手淨化綠野

青山綠水原是醉人的景色，但相信大家都會試過在山野和沙灘看到煙蒂、玻璃樽等垃圾，掃興是必然的事，但我們又會否想到，其實我們也可以為大自然出一分力。義工組織小水滴創辦人Rita有感近年郊野垃圾增多，在今年年初組織身邊的朋友，聯手清理郊野垃圾和淨灘，還大自然一個「清白之身」。

「如果執到有水嘅水樽，可以將入面嘅水倒咗先放入垃圾袋。」這天Rita和義工們到西貢橋咀島清徑、淨灘。在出發前，Rita先向義工講解活動的注意事項，並將他們分隊，一隊由半月灣登岸，先清徑，後淨灘，另一隊就直接橋咀島上岸去清潔沙灘。

左手拿着垃圾袋、右手拿着長垃圾夾，成員們到達後就馬上搜尋垃圾的蹤影，煙蒂、紙巾及膠樽等均逃不過義工們的法眼。「其實我覺得咁多樣垃圾入面，最唔應該有煙頭。」Rita指，在山徑吸煙本身已經影響周遭的遊客，而煙蒂亦有機會引起火災，隨時令美好的山野美景付之一炬。

「記得自己垃圾自己帶走。」義工清理垃圾時，不少行山友都會為他們打打氣，受到鼓勵的同時，義工們亦不忙呼籲眾人要將垃圾帶走。Rita指，現時有很多郊區的垃圾都來自遊人，以這次為例，他們不難發現一些水樽、膠袋，甚至是玩具劍等等，認為其實只要由源頭着手，每個人都把自己的垃圾帶走，就已經可以減少很多垃圾。

「其實我哋每個人都係小水滴，只要聚集起來，就可以成為源源不絕的河川，滋潤大地。」Rita講解其組織名字的由來。她又指，其實每個人都可以為環保出一分力，好像是行山時將自己帶來的垃圾帶走，又或是加入清徑、淨灘行動等，都可以讓我們的下一代繼續享受大自然。

至於該組織的核心成員亦各有神通。原來他們每次出動前，都會有行山好手先行探路，規劃出適合義工們的路線。其他核心成員亦各司其職，他們來自不同的行業，每人都有其專業領域，例如他們當中有物理治療師、健身教練，會負責看顧義工們的安全，以免成員在過程中受傷，而萬一出現意外，亦可以得到即時的處理。就如Rita所言，每個人都是小水滴，只要聚集起來就會有意想不到的化學作用。