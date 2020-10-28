網民熱話：熱水爐飛墮壓傷租客　涼薄業主：依家幾點？

有租客沖涼期間被墮下熱水爐壓傷，業主得知後卻涼薄回應。

深夜沖涼最怕無水？整部熱水爐壓下來更嚇人。有網民稱太太在家中洗澡時，熱水爐突然墮下壓傷太太。其後聯絡業主，對方竟稱由於正值深夜，他亦無能為力，令網民十分氣結。

網民Choi lai yin昨日（27日）在Facebook群組「荃灣人」貼文，稱太太凌晨在家中洗澡期間，浴室的熱水爐突然墮下，更撞傷腰部。由於熱水爐跌落一刻全屋停電，其他住戶亦過來幫忙，停了水掣及重開電力。

安頓好之後，事主發訊息聯絡業主，惟對方在線上但不回覆，20分鐘後再致電對方，但對方竟回應，「依家幾點？有咩都幫唔到手」。令其十分無奈，不知應該如何善後，「部熱水爐就咁唔理，佢有冇危險？」從事主上載的照片所見，熱水爐電線斷開，半天吊掛在浴室內。

有網民斥業主涼薄，「好多業主只係識收錢，咩都唔理」、「係咪出咗事都要等你瞓醒先呀」。不過亦有人指拍照未必可以確定誰對誰錯，如果無法證明是業主過失，反而可能被業主索償。

網民有話說

Maggie Bear Hung：真係要即刻去醫院檢查，同埋業主要負責

Avril Alaice：黑心業主，公開佢姓名，避免有人再租佢間屋，今次跌熱水爐，下次就唔知有無危害性命嘅問題，快啲搵地方搬

Calvin Lo：唔好理...即時入醫院驗傷，問埋隔籬左右有冇人因突然斷電扭傷踢傷，全部有得claim

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