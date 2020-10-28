新盤反應熱烈　帝御‧星濤185伙「疫情價」應市

由帝國集團及香港小輪發展、恒地負責銷售之屯門「帝御‧星濤」合共提供 614 個住宅單位。

疫情反覆無礙新盤銷情，有新盤在疫情下仍售出約95%單位，發展商乘反應熱烈推出項目第二期，首張價單推出123個單位後超額認購逾10倍，再加推2號價單62伙單位應市，實用面積208至996平方呎，間隔開放式至四房。項目位置鄰近黃金海岸及哈羅國際學校，交通及生活配套均屬青山公路之中最好，第二期更是位於項目最前端位置，與海灣最為接近，前迎黃金泳灘、高級度假酒店、遊艇會；設計方面，大樓外立面採用大師級玻璃幕牆設計，令整體建築恍如揚帆海上，加上雙住客會所，提供豪華遊艇會級的娛樂設施，住客盡享寫意度假生活。

由香港小輪及帝國集團合作發展、恒地負責銷售的最新住宅項目「帝御」，位處屯門青山公路青山灣段，分三期共6座大樓，合共逾1700個單位。其中第二期「帝御‧星濤」合共提供 614 個住宅單位，項目繼續以「疫情價」應市，首兩張價單合共177伙開放式至兩房戶型，折實價由298.8萬元至599.1萬元，全數單位售價低於600萬元，可承造高達9成按揭；而第三張價單則有56伙售價低於600萬元的單位，戶型同樣涵蓋開放式至兩房。

單位間隔多元化，包括開放式、一房、一房半、兩房、三房半、四房，以及特 色單位，實用面積由約186平方呎至1,374平方呎不等；值得留意的是，項目亦有提供少 量 3房連衣帽間及 4房間隔，實用面積由819平方呎起，為「帝御」系列中獨有，佔整個系列不足 2%。

項目提倡灣岸生活新方式，令住戶恍如在遊艇會度假一樣，設「春、夏、秋、冬」四大特色花園，植有約20米高印度橡樹及16米高的高山榕；設約25米長露天泳池、室外按摩池和數個淺水區域；以及於寧靜休憩空間加入香草、水果和蔬菜等植物種類，並供住客作瑜伽和太極等運動之用。

生活配套方面，項目毗鄰5個沙灘，步行約5分鐘就能抵達黃金海岸，區內有商場、超級市場及不同海景餐廳，滿足住客的膳食需要；如果想要多一點選擇，住客亦可選乘項目門口多條巴士線。另外，物業附近是英國貴族學府哈羅香港國際學校，預料可吸引家庭客或教職員入住。

另外，約26,000平方呎的雙住客會所「Club Royale」，提供多項娛樂設施，如多功能空間「視聽娛樂圈」內特設桌上足球機，住戶可與親朋好友盡情享受桌上運動遊戲樂趣；而富傳統英式氣派的主題空間 ─ 「船長薈Captain’s Hub」內則備有美式桌球及傳統木質標靶運動，讓住戶體驗各式運動的樂趣。

作為未來新界西的交通樞紐，項目距離尖沙咀僅約30分鐘駕駛車程，往深圳灣口岸亦只需約15分鐘車程。其中屯門西繞道等道路開通後，將連接屯門至赤鱲角連接路及港深西部公路，交通網絡可望進一步擴大完善，日後屯門與深圳、廣州、中山、珠海、澳門等週邊城市將可連成1小時生活圈，變身大灣區內其中一個重要樞紐。