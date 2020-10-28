政府懶理專家意見　許樹昌促食肆限座與禁聚令人數一致

香港新冠肺炎疫情有所緩和，政府將於周五(30日)起放寬食肆4人一枱限制至6人，惟未有放寬4人禁聚令，做法不一致，更有市民批評「冇用腦」。政府專家顧問，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早(28日)在電台節目表示，疫情相對緩和，應該作少少放寬，但食肆每枱上限與禁聚令人數不平衡，認為應保持一致，以免市民混亂。

許指，室內空氣較不流通，6人在餐廳不戴口罩進食傾談，風險會較4人戴口罩在門外輪候高，又指專家與政府開會只談及原則，再由官員落實細節，故今次放寬人數與專家無關。他提醒酒吧要小心處理現場表演，須遵守指引，認為戴口罩及隔板有一定保護作用，而表演者要在台上表演，避免逐枱表演。

對於政府就強制檢測開展法律基礎工作，許指出，一旦出現的士司機、貨櫃碼頭等爆發群組，以及高危地區等，應該作強制檢測；如果市民出現呼吸道徵狀，但拒絕檢驗，亦應強制檢測，強調目前應付疫情大流行，要負上公共衛生責任。

他又提及機管局開始試行快速檢測試驗計劃，與英國機場相同，可在半小時至一小時有結果，相較目前提交實驗室最少要兩三小時快。