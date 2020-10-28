議員質疑海外法官不了解一國兩制　司法機構：有能力理解及審訊

立法會資深司法任命建議小組委員會今日(28日)舉行首次會議，議員梁美芬以9票擊敗獲得6票的郭榮鏗，當選主席。有議員關注委任終審法院海外非常任法官時，有關法官或不了解一國兩制原則及《基本法》，憂慮會影響審案的恰當性，司法機構回應指海外法官全是《普通法》的專家，相信他們有能力明白法例及參與審訊。

委員會討論任命英國最高法院副院長賀知義出任終審法院非常任法官的事宜，身兼執業律師的議員周浩鼎，引述有終審法院前常任法官的言論，批評有某些法官對一國兩制的方針完全不具敏感性，他質疑海外法官或未能充分了解一國兩制原則及《基本法》，而有關法官須於終審法院審判關乎香港憲制秩序的重要案件，憂慮會造成深遠的影響。

議員葛珮帆同樣關注須確保海外法官充分認識國家憲法及《基本法》，她指於審案過程中非常重要，詢問有關方面挑選及推薦人選時，有否考慮他們對香港法制的認知。

司法機構政務長梁悅賢回應指，委任海外法官是行之已久的制度，物色合適人選時須確保可令香港的司法發展維持於最高水平，而有關人選是來自《普通法》國家，全部均是《普通法》的專家，認為他們熟悉《基本法》屬毋庸置疑的事實，並指他們將根據香港法例處理個案，同時開庭前亦會向法官提供足夠的參考資料，相信他們有能力明白法例及參與審訊。