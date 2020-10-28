張達明指沒證據證明港大新副校長申作軍是黨委　學生代表仍存疑

香港大學校務委員會昨(27日)通過兩名新副校長的任命，分別是清華大學學者申作軍及宮鵬，兩人的任期為期5年。會上投下支持票的港大校委會委員、法律學院首席講師的張達明表示，申作軍曾交代他並非黨委或黨員，會上有提供更多參考資料，張信納並沒有確實證據證明申是黨委或黨員；張曾提出要進一步調查，以了解更多資料，但未獲接納。

張達明指，整體遴選委員會都是校內人士，經過恰當程序推薦，過程沒有受人質疑，反問校委是否要凌駕有關程序，認為不可以雙重標準，否則重演港大法律學院教授陳文敏遭否決出任副校長的風波。

他指，現時港大要接受聘請國際知名人士擔任副校長有困難，情況不理想，校長張翔責無旁貸。

在會上投反對票的港大校委會本科生代表李梓成指，現時仍對候選人的政治聯繫存疑，認為不能單憑申作軍的書面申述作判斷，要求校委會延後任命，應先作盡職調查，並交由專業人士處理。

李認為，申作軍及宮鵬的背景令人質疑，並背負校委會當中支持人士的期望，認為二人工作並不容易，強調香港及內地屬不同體制，不可能將政治及內地體制帶入校園。