復會後泛民再拉布惹不滿　團體請願促梁君彥果斷剪布

示威者用球拍擊打橫額上貼有4名泛民議員頭像的曱甴圖案。(陳嘉順攝)

政府早前宣布押後立法會選舉，現任議員延任1年，惟民主派議員在復會後繼續拉布，虛耗議會時間。有團體今早(28日)到立法會大樓外示威，斥責民主派議員多次在會議進行期間要求點算法定人數，及由泛民議員主持的兩個事務委員會至今仍未能選出主席。示威者質疑泛民的拉布行為涉嫌違反《港區國安法》，要求主席梁君彥果斷剪布，及撤銷泛民議員主持主席選舉的資格。

團體「不平則鳴」4人今早到立法會大樓外集會，他們拉起畫有4隻曱甴圖案的橫額，上面分別貼有民主派召集人胡志偉、資訊科技界莫乃光、鄺俊宇及張超雄的頭像。他們高叫「泛民惡意拉布、癱瘓議會運作」、「狂點人亂拉布、涉違反國安法」及「支持立會主席、快DQ攬炒派」等口號，又用球拍擊打橫額上的曱甴圖案，指要「拍死啲曱甴」。

示威者批評泛民惡意製造「政治攬炒」癱瘓立法機關，認為做法違反議員就職時所作的誓言，或涉嫌公職人員行為失當。他們要求梁君彥果斷剪布，並重提上個立法年度內會選主席風波中，主持選舉的法律界郭榮鏗最終被撤銷主持會議的資格，認為梁應撤銷莫作為資訊科技及廣播事務委員會主席選舉主持，以及鄺作為福利事務委員會主席選舉主持的資格。