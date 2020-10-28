黎智英刑恐案上訴個半月無進展　大律師斥拖延審訊影響證人作供

壹傳媒黎智英被指於2017年六四集會上，在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團記者，揚言「我實搵人搞X你」、「我已經影X咗你相」，雖有照片片段佐證，但裁判官鍾明新最終裁定黎刑事恐嚇罪名不成立將他「放生」。其後律政司雖然在上訴限期的最後一天、即上月17日提出上訴，惟耗時近1個半月仍未有任何進展，有法律界人士指，若案件不斷拖延下去，證人記憶會愈趨模糊，對證人不利，促請律政司及司法機構盡快處理本案。

律政司上月17日公布，決定根據《裁判官條例》第105條，就裁判官對該案作出的無罪裁決，以案件呈請的方式提出上訴。惟距離相關公布至今已將近1個半月，期間再未聞上訴進度的進一步消息。

執業大律師龔靜儀指出，自2017年事件發生起，前後拖足3年才進入檢控及上庭等程序，期間證人記憶愈趨模糊，一般而言都「唔會愈來愈清晰」，對證人不利。她認為，案件受到公眾關注，律政司及司法機構等相關部門，應盡快完成搜證及排期等程序，亦可考慮增加裁判官數目協助處理其他案件，否則原本負責此案的裁判官，或因要處理大量案件，未能騰出時間準備此案的裁斷陳述書，令上訴時間須再延後，不利證人作供。

事發於2017年六四集會當晚，黎智英與民主黨創黨主席李柱銘，在維園涼亭出席完六四祈禱會後，黎智英突然怒氣沖沖地走向一名在場採訪的本報男記者，一邊用右手指着其面部，一邊用「X你老母X」等粗口辱罵，還出言恐嚇，說「我實搵人搞X你」、「我已經影X咗你相」等，全程有影片為證。