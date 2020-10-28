西貢相思灣村非法開路霸地　東方再去信申訴專員8大提問促徹查

西貢非法開路填土乃至霸佔官地的違法行為愈揭愈多，部門敷衍塞責令人質疑官商勾結。東方報業集團(下稱「東方」)近日獨家踢爆相思灣村有人非法鋪出一條「黃金丁路」，當中有一間沒有合約完成證明書（俗稱滿意紙）的「神秘丁屋」外，今日(28日)再獨家揭發該神秘丁屋的業主涉多項違法事宜。東方今再度去信申訴專員公署投訴，並提出8大提問，質疑部門涉行政失當及要求即時嚴肅跟進。

東方今再獨家揭發該神秘丁屋的業主，涉在該區的曉波徑對出海岸保護區僭建碼頭，及涉霸佔官地作收費停車場；又有人涉於上址區內自然保育區非法傾倒建築廢料，佔地約2000平方呎，地政總署及規劃署欠積極跟進。

東方獨家報道相思灣村黃金丁路及神秘丁屋已近1周，政府部門仍未有任何實際執法行動，地政總署昨僅派兩人員到場拍照視察後「急急腳」離開，違建的村路既無圍封也無豎立告示牌。東方再揭發神秘丁屋業主有如村霸，霸官地作收費停車場，僭建碼頭作出租獨木舟生意等，村民多番向部門投訴卻慘吃閉門羹，令人質疑村霸長期在「保護傘」掩護下肆無忌憚。