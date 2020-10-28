明日大嶼造價高破壞生態　環團發起滑翔傘行動促政府撤回

有環團用印有「堅守大嶼」字樣的滑翔傘在大嶼山上空飛行，撤回「明日大嶼」計劃。

立法會延任不少於1年，財務委員會正處理上年度未完成審議的12項撥款申請，其中涉款5.5億港元、俗稱「明日大嶼」的中部水域人工島相關研究亦排入議程當中。有環保團體上月底到大嶼山發起滑翔傘飛越行動，希望喚起更多市民關注總造價超過6240億港元的「明日大嶼」填海工程，並要求政府立即撤回有關計劃。

綠色和平兩位飛行員於上月30日從南大嶼山東面飛行場出發，用印有「堅守大嶼」字樣的滑翔傘飛行至上長沙泳灘。資深項目主任連佩怡指出，目前疫情已重挫香港經濟，但政府仍打算如期推行「明日大嶼」填海工程，故希望透過滑翔傘行動將市民守護大嶼的訴求帶到上空，要求政府勿再進行填海工程，及對環境及公共財政造成的破壞視若無睹，立即撤回「明日大嶼」，為下一代保留這片青山綠水。

該環保團體反駁政府「中部水域生態敏感度相對低」的說法，又提到上月聯同經濟學者發佈《明日大嶼對香港財政的影響分析》報告，強調本港公共財政正在面對疫情持續、人口老化等外憂內患，重申若港府強推「明日大嶼」，本港恐於11年內便耗盡財政儲備。

該環保團體促請政府優先發展棕地，指出發展棕地的成本只需約333億港元，保守估計至少可提供13萬9千個單位，即與填海的單位數目相若，強調做法更具成本效益，狠批當局若強推「明日大嶼」，不單會令香港陷入財政崩潰、借貸渡日的危機當中，同時亦會對珍貴的海洋生態帶來不可逆轉的影響，呼籲政府盡快撤回「明日大嶼」計劃。