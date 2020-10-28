足總被揭管治問題混亂　董事局明年6月前完成檢討

香港足球總會曾被揭發不少管治問題，包括未能向審計署提供部分會議記錄等，立法會帳目委員會曾促請足總制訂清晰的指引及作業模式。政務司司長張建宗今早(28日)在立法會回應指，民政事務局已敦促足總採取有效措施，跟進審計署和帳委會的建議，並要求提交行動計劃，又指足總董事局亦會就董事局，及轄下委員會的結構和主要管治範疇作檢討，預計於明年6月前完成。

張建宗表示，民政局已將準時提交相關行動計劃，作為足總推行「展望2025策略計劃」發放撥款的條件，以強調行動計劃的重要性。他又指，足總董事局已收妥2020/21球季所有現任董事局委員所填妥的第一層利益申報表格，並指足總董事局亦重組審計委員會，採取額外措施保存會議紀錄。他續指，民政局亦為足總未來3個球季提供有時限撥款，如足總表現有重大落差，會減少撥款，並於2022年底前作中期檢討。

至於關於選拔運動員方面，張建宗指港協暨奧委會正參考廉政公署所制訂的《體育總會防貪錦囊－邁向卓越管治共建專業體壇》，預計將於明年3月底前完成檢討和公布經修訂的程序。而民政局向港協暨奧委會提供一筆為期5年、每年500萬港元的限時撥款，同時檢視各體育總會運作和內部檢討監管機制。