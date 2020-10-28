遭恥笑嫖妓疑被出賣　工人認毒打鳳姐還押候懲

34歲男工稱被工友發現及恥笑他嫖妓，懷疑遭提供服務的鳳姐「擺上網」，一日內兩度到鳳樓「算帳」。鳳姐遭他拳打腳踢，被打至牙齒碎裂、眼結膜出血及頭骨骨折。該名工人事後被捕，今（28日）於區域法院承認一項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪，還押至11月12日量刑，期間待索閱其背景報告。

被告陳建生（34歲），之前沒有案底。控方指女事主X已大致康復未有再去覆診，但至今仍然視力模糊。

案情指被告在去年5月16日晚上11時許，到X位於荃灣一劏房的工作地方，指摘她對上一次提供服務時「收貴咗」，不由分說便重複對她拳打腳踢，甚至將她打至倒地後仍不停手。

被告首次施襲後離開單位在走廊遊蕩，X立即報警，但被告數分鐘後又折返再向她襲擊。警員不久到場，在大廈梯間找到被告，被告在警誡下表示：「佢(X)擺我上網我咪打佢」。

X被送院治理，她鼻樑擦傷、下唇腫脹、4顆牙齒碎裂、右眼有瘀斑及結膜下出血、一根肋骨輕微異常及腦部右顳骨骨折，留醫接近3個月才能出院。

辯方求情前先告訴法庭今天是被告的生日，之後就解釋在案發前，被告上班時遭同事恥笑他去嫖妓，不解為何自己會被「擺上網」，因而感到憤怒，並在喝酒後做出愚蠢的行為。

辯方並強調，被告犯案後沒有逃走，更留在現場等警察。惟法官不接納其說法，直言被告襲擊完女事主後，在單位附近徘徊後又再去施襲，質疑他「係咪想打第三次？」

辯方則回應指，相信被告當時已不再激動，絕無再施襲的意思，又指案件屬單一事件，犯案與被告性格不符，請求輕判。