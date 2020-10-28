政府上年度撇帳逾5億元　無正面回應會否加大力度追討欠款

政府早前預告，今個財政年度庫房赤字將激增至超過3000億港元，財政儲備亦將急降至近8000億港元，本港公共財政狀況引起各界關注。財經事務及庫務局今早(28日)回應議員謝偉俊書面質詢時透露，上年度因欠交款項而引致政府撇帳的總額達5.33億港元，但無正面回應政府會否因應當前的財政狀況加大力度追討欠款。

財經事務及庫務局局長回應時透露，過去5個財政年度，各政府部門因未能收回欠交款項而引致政府撇帳的總額達24.39億港元，其中在2018/19年度政府撇帳總額高達7.93億港元，而2017/18年度及2019/20年度則分別達5.41億港元及5.33億港元。財庫局又指，政府並不掌握資助機構的相關數字，僅重申政府會確保公帑獲審慎使用，為公眾提供的服務符合成本效益。

謝指出，政府在疫情下或需動用財政儲備振興經濟及推出紓困措施，關注有關當局會否加大力度追討欠款，以改善政府的財政狀況。財庫局在書面回覆中，未有正面作出回應，僅指政府內部有指引要求管制人員迅速收取所有應收款項，以及採取適當的跟進行動追討未能在合理時間內收回的欠款，包括發出催繳通知書或採取法律行動等，重申各政府部門會繼續嚴格執行上述指引保障公帑。

政府在回覆中未有披露港珠澳大橋、廣深港高速鐵路(高鐵)及啟德郵輪碼頭的營運開支及收入狀況，僅指政府因為早前啟德郵輪碼頭及海運碼頭暫停出入境服務，向郵輪業提供紓困支援，其中啟德郵輪碼頭營運商獲寬免今年6月至明年3月的每月固定租金及管理費，有關寬免金額截至本月19日累計約為328萬港元。

財庫局又透露，包括創新及科技基金、基本工程儲備基金及土地基金在內，8個經立法會決議成立的基金截至上月30日的結餘為4837億港元。至於2016年1月1日成立的未來基金總額則為2244.9億港元，政府指會按照原定計劃繼續存放在外匯基金，直至2025年年底。

此外，財庫局強調，政府項目策略及管控處會以「目的為本、實而不華」原則，會透過設計優化減省工務工程的成本。當局指出，管控處已審視「中部水域人工島相關研究」項目，該處亦會在有關項目的推展過程中，繼續積極與有關部門協作，定期檢討和跟進項目的發展及設計。

表：過去5個財政年度因欠交款項而引致政府撇帳的總額

●財政年度●金額(港元)●

●2015/16●2.90億●

●2016/17●2.82億●

●2017/18●5.41億●

●2018/19●7.93億●

●2019/20●5.33億●