政Whats噏：議員接種流感疫苗　馬逢國露「香肩」驚走光

臨近流感高峰期，立法會今日(28日)一如既往搞咗場接種流感疫苗活動，一班議員趁會議空檔時間去打針。啱啱打完針嘅議員何俊賢(高佬賢)就企咗喺探熱機旁等影相，當佢見到建制派「班長」廖長江行到探熱機嗰陣，竟然叫班長用頭去量體溫，仲講笑話因為佢個高度同探熱機相若，真係好大膽喎！

高佬賢事後解釋，話之前喺立法會入口需要量度體溫時，見到兩部唔同高度嘅探熱機設置喺相鄰位置，於是好奇向保安問個究竟。對方就話因為要透過額頭量度溫度，所以要放兩部探熱機去就返唔同人嘅高度。

眾所周知，高佬賢身高超過1米9，所以佢都話啲探熱機唔啱自己高度，又指依家正常都係用手掌量體溫。至於今次咁樣同班長講笑，怕唔怕對方嬲？高佬賢就話唔好睇佢平時好嚴肅，但其實佢份人好玩得㗎。

打疫苗嗰陣人人都好淡定，唯獨高佬賢嘅黨友陳克勤(克勤)就好緊張，仲叫在場監督嘅食物及衞生局局長陳肇始講個笑話嚟聽吓。至於克勤做咩咁肉緊呢？佢就話「要畀針拮，驚㗎嘛」，之不過未等到局長講笑話就已經打完，形容成個過程好快手。

另外，每年議員打流感針都會出現啲有趣嘅畫面，而今年都唔例外。體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國未有好似其他人摺起衫袖打針，反而坐定定之後，再解開恤衫鈕扣，露出咗一半「香肩」，更要用右手撳住件衫以防走光，同喺隔離為咗方便打針而着短袖衫嘅議員田北辰形成強烈對比，隨即吸引眾人目光。

今年冬季正值新冠病毒同季節性流感雙重夾擊，今日合共有37位議員參與接種季節性流感疫苗活動，人數係自2015年首次舉辦呢項活動以來最高。