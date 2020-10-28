29間院舍爆疫成重災區　21%確診院友病逝

新冠肺炎疫情肆虐多時，本港不少安老院及殘疾人士院舍爆疫，多名院友確診及病逝。勞工及福利局今日(28日)表示，截至本月19日，安老院及殘疾人士院舍分別有102及33名院友確診，合計共135宗個案，當中約21%死亡，即29人；另有40名院舍員工確診，上述確診個案共涉及29間院舍。

勞福局回覆議員質詢時表示，衞生署、醫院管理局及社會福利署已就院舍的檢疫安排共同制訂指引，截至本月19日，累計有487名院友需要接受檢疫，當中安老院佔約83%，即409人；院舍員工則累計有241人，安老院佔約70%，即171人。

至於檢疫安排，該局指，最多院友入住檢疫的地點是亞洲國際博覽館，多達260人；其次是樟木頭老人度假中心，有107人；另有97人於賽馬會傷健營接受檢疫。而院舍員工則獲安排到一般檢疫中心進行檢疫。

該局提到，在今年8月底，安老院及殘疾人士院舍透過「補充勞工計劃」輸入外勞，分別聘用2672名及135名護理員，當中分別有44名及2名護理員曾在爆疫院舍工作。