原審犯錯判刑過輕　上訴庭改判藏汽油彈原料女生社服令

15歲中四女生去年10月1日前夕，在天水圍一被警員截查搜出懷疑汽油彈原料，她承認管有適合並擬作非法用途工具罪後被判12個月感化，早前遭上訴庭改判120小時社會服務令。上訴庭今日(28日)頒判詞解釋理據，指本案案情嚴重，判感化令不能充分反映懲罰和阻嚇這兩項判刑因素，屬過輕及原則犯錯。而原審裁判官水佳麗在判刑前應替被告索取所有相關報告，只索感化報告會令人覺得她一早便認定感化令是最合適選項，做法並不可取。

上訴庭表示，本案被告被控的不是縱火罪，控罪亦沒有指她與他人共同管有、或有共同意圖使用涉案物品作非法用途，不過她承認有意圖製造汽油彈去測試威力，是應該考慮的量刑因素。

上訴庭不接納辯方所指，因被告被截獲時並非身處示威現場，故案件便不屬嚴重類別，強調如被告是在人群聚集現場管有涉案物品，是加刑的因素。

上訴庭更指，被告聲稱因為貪玩而藏有涉案物品，並不是求情的理由，但既然感化主任認為被告適合做社會服務，判社服令亦有足夠懲罰與阻嚇力，又可達致更生目的，遂改判被告接受社會服務令。