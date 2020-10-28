擬修例容許境外投票　曾國衞：正研究可行性及法律運作

曾國衞表示，現正聯同律政司及選管會積極研究有關境外投票的安排。(黃偉邦攝)

有消息指政府正草擬修例，容許居住在內地的香港永久性居民在境外投票；又指將設「關愛隊」等，並將會於短期內提交立法會首讀。政制及內地事務局曾國衞今日(28日)回應議員有關境外投票安排的口頭質詢時，提及過去社會上有不少聲音要求政府就境外投票作出研究，並盡快推出落實有關措施，而局方現正就政策層面及法律運作方面作深入研究。

曾表示，多年來立法會曾多次商討相關事宜，而原定今年的選舉因疫情延遲，突現選舉制度不足夠應付特殊情況，加上早前選舉管理委員會公布的換屆選舉報告書中，同樣提及政府應就政策層面及法律運作進行研究，在香港境外設置投票站的可行性，甚至法律修訂建議。

他續指，近年不少港人在內地發展及生活，認為選舉投票亦巡此方向發展，但坦言有不少事項需要關注，現正聯同律政司及選管會積極研究，包括是否需要及如何為境外投票制定預先登記安排、如何有效安全運送選票及票箱、投票及點票期間安排，甚至如何處理發生在境外票站的突發情況等。至於選民資格，則未有計劃更改。

另外，他又提及截止去年中，居住內地的合資格香港選民約有33萬人，正搜集更多數據作研究之用。

議員楊岳橋則表示，有民意調查結果顯示不少人反對此做法，質疑政府不理民意。林卓廷反問政府為何不進行公眾諮詢，廉政公署在內地又無調查權，擔心出現買票種票情況。曾則反指有關調查有前設性，僅聽取本地受訪者，忽視身在外地選民意見，至於調查及執法權，曾則指會就此作深入研究。