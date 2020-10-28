人參產品公司負責人失聯　逾百苦主上周報警指無法取貨涉款數千萬

一間聲稱以真空低溫濃縮技術研發人參產品的公司，負責人上周失去聯絡，公司暫停營業，網頁亦無法瀏覽，逾百名已付款預購產品的買家無法取貨，已報警求助，估計涉及的金額達數以千萬港元。警方表示，近日接獲多名受害人報案，指懷疑自己墮入層壓式騙案，案件暫列作「求警調查」，暫未有人被捕，案件交由油尖警區刑事調查隊第10隊調查。

東網記者今日(28日)到該人參產品公司位於九龍油麻地彌敦道的辦事處，發現並沒有營業，警方在門外張貼告示，指「任何有關該公司之案件，已交由專責調查隊伍尖警區刑事調查隊第10隊跟進，如有任何有關上述公司之問題，可直接聯絡上述調查隊伍。」記者期後致電該公司，亦無人接聽。

資料顯示，該人參產品公司於2004創立，聲稱以獨有的真空低溫技術，改善傳統人參產品大補大燥的限制並增強其功效，又聲稱在長白山建立人參種植研究基地，在馬來西亞擁有GMP生物科技製藥廠，而人參粉更獲得香港中成藥註冊的品質認可及優質「正」印等證書，於港九新界開設多間分店。

有指該人參產品公司近年積極進行上市計劃，並以傳銷方式經營，買家只要認購一定份額的產品，便可晉升不同級別的代理或會員，招募新人亦可賺取回佣，有苦主稱認購後未有即時取貨，因代理建議客戶可按需要取貨，可取得最新製成品，公司會代為倉存，因而吸引很多人大量認購，有苦主損失數萬元至數百萬元不等。