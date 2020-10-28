原審未充份分析證據　聾啞漢上訴得直獲撤定罪

36歲聾啞漢被指摸當時8歲親女的下體並毆打她，去年於區域法院遭裁定非禮及普通襲擊罪成，判監禁9個月及罰款3000港元。他不服定罪提出上訴，上訴庭今（28日）頒下判詞，裁定他上訴得直，撤銷其定罪及刑罰。

上訴庭認為，被告辯稱並非故意觸摸女兒Y的下體，事發純屬意外。而據Y的說法，被告觸摸她下體的時間只有約一秒，而且他當時是伸手入被內，故不一定能在短時間內準確地以Y的下體為觸碰目標。但原審法官似乎並沒有周詳考慮，有關的觸碰是否有可能是意外導致。

同時，Y亦有可能是受到胞姐對父親的投訴所影響，因而加強了她對父親觸碰她下體的理解，最終跟親友說父親非禮她。

上訴庭強調，被告伸手入被內觸碰Y下體這行為極為可疑，但原審確沒有足夠分析控方的證據，造成潛在的疑點，在疑點利益歸於被告的情況下，遂裁定被告上訴得直。

被告代號是MHL，他本被控4項非禮罪，指他於2015年至2017年期間非禮3名子女。在案發期間，被告的長女X只有11歲、二女Ｙ年僅8歲、兒子Ｚ更只得6歲。另外兩項普通襲擊罪則指他於2017年襲擊Ｙ和妻子Ａ。但經審訊後，法庭只裁定針對Y的非禮及普通襲擊罪罪名成立。