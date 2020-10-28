許正宇稱暫無計劃規管網上眾籌　被轟對切斷黑暴資金鏈放軟手腳

近年不少人在網上發起眾籌活動，社會上關注有不法之徒會透過網上眾籌清洗來歷不明的款項。但財經事務及庫務局局長許正宇今早(28日)在立法會上表明，當局現暫時沒有計劃將現時規管在公眾地方籌款活動的條例，延伸至網上籌款活動。多名議員隨即表達不滿許，議員陸頌雄更批評政府對黑暴資金鏈放軟手腳。

許正宇指社會福利署署長和民政事務局局長可根據現有條例，為作慈善用途而售賣物品的活動發許可證，並指立法原意是為防止在公眾地方進行相關籌款活動會構成妨擾或阻礙。他解釋，指其他地方就籌款活動和平台的規管各有不同，但法例一般建基於籌款活動的性質和籌集所得的資金用途，並非資金籌集方式，又指如涉及不法活動，執法部門會進行調查，市民應先了解活動的主辦單位的背景、籌款活動的目的和用途，當局會繼續宣傳教育工作。

提出質詢的議員麥美娟指民主派大部分不在席，稱他們有利益衝突。麥又指近日有人指已籌得約1600萬港元，但款項未知用途和去向，質疑這類眾籌不用交稅和報告，形容是「仲好過出糧」。她指過往曾於6月中提出質詢，但政府僅稱會留意最新進展，質疑是否不打算作任何規管，更指「點解你(許正宇)咁仁慈嘅」。

議員陸頌雄指政府對切斷黑暴的資金鏈是放軟手腳，又指香港很多問題是「錢作怪」，例如民主派成立「612人道支援基金」是鼓勵違法抗爭，在抗爭後找自己友律師團隊，形容是「一條龍」形式，建議政府修例和執法。

另一名議員何君堯指現時明顯有部分屬灰色地帶，認為政府現時的做法是容許藏污納垢，有洗黑錢的情況出現，並批評政府僅作教育工作，是在思考和資源方面不配合。

許正宇解釋，指現時絕非「無王管」，指規管的切入點是多方面，並非只是針對籌款形式，而是可針對後端目的，又指並非是每個環節都需要規管，需要對症下藥，規管核心環節。