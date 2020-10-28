調查預測本港明年加薪幅度僅1.8%　遠較廣東省城市5.6%為低

新冠肺炎疫情重挫本港經濟，不少打工仔生計大受影響。由多間大學及團體進行的調查顯示，本港今年度的平均加薪幅度介乎2.2%至2.4%，較廣東省城市的4.4%至5%為低；預測本港明年的加薪幅度將介乎1.7%至1.8%，較廣東省城市加幅介乎5.2%至5.6%為低。團體表示，今次調查未能覆蓋整個疫情，相信未來須再作觀察，疫情對薪酬的影響或會在明年浮現。

香港浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心，聯同華南理工大學工商管理學院人力資源管理研究中心、以及香港人才管理協會等進行粵港澳3地的薪酬調整幅度，於今年7月至9月以網上問卷形式，向粵港澳3地共253間機構收集數據，涉及約14萬名僱員。

調查發現，本港去年7月至今年6月，各職級平均薪金加幅介乎2.2%至2.4%，有30間受訪機構表示曾經裁員，共裁減661名員工，主要原因是架構重組，當中以房地產及物業管理業裁員人數最多，高達198人，佔總裁員人數約30%。

至於廣東省城市，本年度各職級平均薪金加幅介乎4.4%至5%，預測明年加幅將介乎5.2%至5.6%。另外，有50間受訪機構表示曾經裁員，涉及3561人，主要原因是業務倒退，當中電子及其他製造業裁員最多，達2762人，大部分屬基層員工。同時，有97個機構有增聘人手，涉及1.64萬人。

澳門方面，本年度各職級平均薪金加幅介乎0.9%至1.5%，預測明年加幅介乎1.1%至2.2%，期間僱員流失率介乎6.6%至19.3%，其中流失率最高的職級是基層員工，主因是薪酬、晉升及發展機會不理想。