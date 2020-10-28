營業員發自瀆片獲緩刑　官告誡莫罔顧他人感受

有戀鞋癖的營業員，在網購平台買二手女裝鞋拿來自瀆，再將自己射精影片及照片傳予女賣家，他早前承認傳送淫褻性質訊息罪，今日(28日)於觀塘法院被判監4星期但緩刑兩年。裁判官告誡他勿再因一己私慾罔顧他人感受，相信還押兩周已讓他受到當頭棒喝的教訓，雖然心理專家指他仍有一半機會重犯，但考慮到他承諾接受心理治療，亦有家人支持，遂判處緩刑。

32歲被告黃浩賢，任職電訊公司營業員。他被控於今年4月27日，在香港某處使用手提電話向一名姓魏女子傳送淫褻性質的訊息，即兩段男性射精的短片，及3張顯示男性陰莖及精液的相片。

法庭早前為被告索取一系列報告，心理專家評估被告患有初期戀物癖，失去自制能力，重犯機會屬中等，建議他接受心理輔導。而精神科醫生則指被告無精神病徵狀，毋須接受精神治療。感化官就認為，被告坦白認錯有悔意，相信他犯案只因一時衝動，沒想到後果而已。

辯方強調，被告已報名參加家計會的性輔導治療，其母亦撰信求情，力陳兒子本性不壞。律師指判緩刑對被告及社區均是最好的選擇，對被告已起到警惕作用。

裁判官指，本案控罪看似罰則輕微，但案情情節嚴重，判罰款不足反映案件嚴重性，由於感化官因應被告的情況及取向不建議判感化，遂判被告緩刑。

案情顯示，被告被捕後在警誡下承認有戀鞋癖，並表示「一向好鍾意收集女人鞋，仲會用啲鞋打飛機。今次因為好興奮，所以特登將打完飛機嘅相同片send（傳送）畀賣家自high，都係自我興奮，希望阿sir畀次機會我」。