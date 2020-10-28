反修例案逾萬人落網僅22%被控　學者斥律政司失職

反修例示威至今已超過一年，暴動、非法集結及藏有攻擊性武器等罪行屢次發生。警方指在連場示威活動中，截至今年10月15日，有10,144人涉及反修例相關案件被捕，僅檢控了22%即2285人。有學者批評律政司失職，檢控率僅約五分一，阻嚇力不足，致不法分子有恃無恐繼續犯案。

至於被檢控的首三位罪行分別為「暴動罪」的691人、「非法集結」的403人，以及「藏有攻擊性武器」的329人。警方指，其中有664人已完成司法程序，並有557人(84%)須承擔法律後果，包括被定罪、簽保守行為、獲頒照顧或保護令。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，檢控速度過慢，導致檢控人數仍然只有兩成，情況不理想，律政司責無旁貸。他指，時間拖得愈久，證供的可靠性亦會降低，成功入罪的機會自然降低，「即使警方搜證成功，但因為拖得太久，就連律政司評估可能因為容易打甩，而唔檢控。而唔作出檢控，就會令到阻嚇力減低。」

陳又指，現時檢控率只有五分一，定罪的機會又會再低一點，令人覺得即使被控上庭，定罪機會亦只是很低，引來他人以身試法。他批評律政司司長鄭若驊需負最大責任，因其檢控工作做得不足，導致去年示威衝突經常發生。