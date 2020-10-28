勞工處招聘會提供2500空缺　前國泰空姐：賠償僅夠交租

新冠肺炎疫情打擊本地經濟多時，根據政府統計處數字，最新的失業率為6.4%，屬近16年來的高位，就業不足率則維持於3.8%。勞工處今日(28日)起於灣仔修頓場館舉辦一連兩日的大型招聘會，現場有23個招聘攤位，提供2500多個職位空缺，主要包括保安員、物管人員、機場保安等，現場設有獨立的面試室，方便求職者求職。招聘會於早上11時開始，但開始前經已有30人在場等候。

國泰航空前機艙服務員胡小姐亦有到場，入職1年多的她指對被裁感到突然，又透露身邊有不少同事亦被裁，「最辛苦係公司拖住個時間。」

她指，幸好現時與家人同住，未有特別大負擔，但對於有家庭的員工，特別是要負擔供樓、養兒的同事影響更大，她又形容「幸存者」亦有一定壓力。對於國泰指賠償方案已屬「慷慨」，胡指「如果你在香港要交租，當你交完租，筆錢都唔夠交管理費」，又指「如果唔交水電煤嘅話，應該可以捱多2個月。」

胡小姐又指，自2月至今只是「飛」了3次，在裁員消息真正發生前的兩三個月，經已遞交了5、6份求職信，主要從勞工處網站途徑，雖然有成功尋找零售業等工種，但因未有興趣等原因而未有接受。她指自己中學畢業，第一份工作便在機場任職，習慣了不定時上班，自己在今次招聘展亦有查問機場保安的職位。

有剛畢業1年、22歲的黃小姐表示，自己原本就讀設計文憑課程，但由於市道不景，公司已炒餘5、6人，自己擔任船業服務助理半年亦被裁，現時失業兩個多月，她指自己心儀保安員職位，因有家人亦任職保安，加上薪酬較高，而自己已考獲保安牌照，但過去申請的保安職位大多因她太年輕而被拒絕，希望是次能找到合適工種。另有23歲的何小姐指，自己本在便利店工作，因疫情而失業半年，失業期間亦有修讀美容師文憑，但又因政府勒令關閉美容院多時，難有職位空缺，要靠積蓄度日，銀行只剩1萬多港元，今日到場希望尋找文員職位。

有在現場擺放攤位的僱主表示，今日將招聘50多個職位，包括停車場管理員、大廈保安、大廈主管等低至中層職位。信和物業管理有限公司助理行政總經理胡慧儀指，今天主要是收集履歷，並會在下周安排面試。對於為何保安業渴求人才，胡指因業界未有受疫情影響，雖然過往不少求職者查詢，但坦言均被長工時嚇怕。