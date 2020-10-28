政Whats噏：為「行政主導」爭拗　何君堯轟葉建源「蠢人」

政府早前已經多次澄清香港並唔存在三權分立，立法會至今仲喺呢個議題上爭拗不休，議員何君堯強調香港無三權分立，大鬧教育界議員葉建源係「蠢人」。

立法會資深司法任命建議小組委員會今日(28日)舉行會議，會議上何君堯話香港無三權分立，司法機構「食緊納稅人嘅錢」，並唔係獨立，司法權亦唔可以被無限放大。佢又話《基本法》列明香港屬行政主導，批評泛民議員希望海外法官嚟到香港後監察特首做嘢，係離經叛道、妖言惑眾。

葉建源就話搵唔到《基本法》有寫「行政主導」，何即刻大嗌「48(條)呀蠢人！」而葉就指摘何言語冒犯。委員會主席梁美芬就話，屬2人相互判斷嘅問題而拒絕作裁決。

其後，何君堯又話喺《基本法》第43條指行政長官係香港首長，所以代表香港係行政主導，而非早前講嘅第48條。法律界議員郭榮鏗都幫拖話「要聽傻佬教我哋咩叫憲法，係議會恥辱」。

跟住互鬧「蠢人」嘅火線繼續延伸。議員涂謹申問「唔知可唔可以話你（梁美芬）係蠢人呢？」梁話身為資深議員，唔應該咁樣動氣。涂就話，話人蠢人都唔屬於冒犯，對此存有疑問，但唔會話梁美芬係蠢人。梁就話「咁你咁樣咪聰明啲囉」，點知涂都係要爭啖氣，指「雖然事實上梁美芬係蠢人」。何君堯就衝出嚟保護梁，話涂嘅言論冒犯主席，不過梁就話自己有胸襟，唔想再作糾纏喇！

另外，喺委員會上亦發生一段小插曲。話說司法機構政務長梁悅賢想多謝議員周浩鼎嘅提問，點知講成多謝許智峯，周浩鼎好無奈咁話：「我唔係許智峯，我係周浩鼎」。