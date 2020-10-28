議員關注送外賣炒散工權益無保障　轟政府「三無」政策

疫情期間，數碼平台工作者數目有所增加，包括從事食物送遞及運輸等，有議員關注他們欠缺僱員權益及福利保障，亦不滿局方未有跟進情況，以「三無答案」蒙混過關。

議員陸頌雄指，數碼平台工作者與平台公司的僱傭關係含糊不清，相關的工傷意外及勞資糾紛個案同時增加，擔心他們的僱員權益及福利被剝削，如有薪假期、最低工資及工傷意外補償等。勞工及福利局局長羅致光指，政府將繼續按社會的轉變及經濟發展的步伐，而不時檢視勞工法例，但同時指政府目前未有計劃擴大僱傭條例的適用範圍，至涵蓋自僱人士，亦沒有相關數碼平台工作者人數的統計數字，指若然有關人士屬於自僱，現行法例沒有任何規管，惟強調一直提醒有關人士自行購買保險。

陸頌雄對羅的回覆感到不滿，形容是「三無答案」，無數字、無調查、無對策，指全球各地政府均有留意到現象，並適時作出修例。議員麥美娟指本港失業問題嚴重，政府一直拒絕成立失業援助金，而保就業計劃只是「保僱主」，有關人士等不及政府幫助，唯有自救，從事數碼平台工作，促請局方於新常態下應幫助僱員，亦應多巡查工作場所。

議員謝偉俊則指疫情重創經濟，很多市民轉為從事食物送遞及運輸等行業，特別是南亞裔人士，指自己於路上亦多次留意到駕駛上出現驚險情況，認為局方「Hea住做」，角色被動，未有做相關的研究工作，促請局方應為有關人士提供足夠保障，不要這麼「佛系」。