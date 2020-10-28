醫生疑誤診錯打薄血針致病人亡　控方質疑專家證人偏頗

西醫何國業於2012年10月，涉嫌疏忽治理患突發心臟病的74歲老翁林勤成(譯音)，令病人入院4日後死亡，被控3項專業失德罪。醫務委員會今日(28日)續審，期間何被質疑未諮詢上司或專科醫生意見。辯方專家證人胡志和醫生指，現時並無相關硬性規定，病人入院時即到心臟科求醫，而薄血藥亦需3至5日才出現效用，故認為何處方薄血藥的做法可以接受，惟控方律師及後指出胡的說法有偏頗，質疑其有失公允。聆訊延至11月21日續審。

控方律師指出，何在昨日(27日)的聆訊多次提及上司沈旭華(譯音)，呈堂文件亦有沈的更表，質疑他推卸責任，認為上司巡房時沒有發現問題。何則否認推卸責任予上司。然而，控方律師指出，辯方專家證人胡志和的專家報告有提及，如果高級醫生並無巡房，事故將屬高級醫生的責任，而何有閱讀過專家報告，並同意內容。因此，何的供詞與報告的立場矛盾，有不誠實之嫌。

控方律師認為，病人入院時的病徵都指向心肌梗塞，惟何只循較常見的一型心肌梗塞治療，並無考慮到二型心肌梗塞的可能性。何辯稱，自己並無排除任何可能性，並承認二型心肌梗塞是其中一個可能性。

研訊小組主席劉允怡醫生質問何，病人入院之時是否明白病情的複雜性，何表示明白。劉質疑何既然明白病情複雜，為何不諮詢上司或專科醫生意見，且何處方的薄血藥劑量亦低於建議劑量。何表示同意諮詢上司或專科醫生是更好的做法。

辯方專家證人胡志和醫生認為，何處方薄血藥的做法可以接受。他解釋指，當心臟酵素(Troponin I)有上升，有機會出現血栓風險，需要處方薄血藥，大部分醫生都會如此處理，又指如果不處方薄血藥，有機會導致嚴重出血，造成生命危險或感染風險。胡亦指出，使用較少劑量的薄血藥也是常見的情況，有臨床證據顯示，就算實際劑量比建議劑量小，也可以達致理想治療效果。因此，為了減低嚴重出血風險，他認為何採取較保守、循序漸進的策略是可以接受。

另外，由於病人的血紅蛋白沒有出現大改變，治療過程中大部分時間都沒有出現危險生命迹象，故醫生並無改變治療方案的必要。胡指出，如果病人一入院，就到心臟科求醫，當然更好，但現時並無相關硬性規定，只要醫生有信心，便毋須即時轉介到專科。另外，薄血藥需要3至5日才出現效用，醫生可先觀察藥物反應，才決定是否轉介或諮詢專科醫生。