畢業生寄逾百求職信無回音　社福機構推青年就業計劃提供600空缺

新冠肺炎疫情下，香港百業蕭條，本地多間大型企業相繼裁員，應屆畢業生難以投身職場。有銀行斥資500萬港元，與社福機構合作，資助100間中小企，提供逾600個職位空缺，當中大部分以短期獨立工作為主，增加工作的彈性。計劃今(28日)展開，至中午已有約40名畢業生參加。

聖雅各福群會與渣打銀行合作推出青年就業及資助計劃。渣打銀行香港區行政總裁禤惠儀表示，今次是渣打全球支援社區經濟復甦的首批項目之一，希望計劃能為400名青年人提供一至兩份全職或兼職的就業培訓和工作機會，增加職場的彈性，以促進「零工經濟」。

聖雅各福群會總幹事李玉芝補充指，會就每個全職和兼職工作，向相關中小企提供每月分別5000港元及4000港元資助，為期半年，希望增加中小企增聘人手的意欲。李又稱，若計劃反應踴躍，將會極力爭取更多資助，協助畢業生。

應屆畢業生Cherry和Ling，分別就讀亞洲及國際研究和社會學，二人均指連月來寄出數十至過百封求職信，惟全無回音，身邊大部分同學同樣面對就業困境，希望能在計劃中擴闊人脈及獲得工作機會。

從南韓飛抵香港出席活動的渣打集團行政總裁Bill Winters認為，香港經濟前景相當樂觀，又指中國未來將成為最大經濟體，推動全球經濟向前，建議畢業生從事與中國有關的行業，例如與中國有關的供應鏈等。