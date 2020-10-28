女生遇電騙報警求助　遭揭發違檢疫令外出匯款

應屆中學文憑試女考生，於今年5月中從內地回港後，報稱在沙田一單位接受14天隔離檢疫，期間她聲稱誤中電話騙局後，兩度外出匯款給騙徒，損失逾74000元人民幣，報警求助時被揭發擅自離家，因而被票控兩項未獲授權人士許可而離開檢疫地點罪。她今（28日）在沙田法院認罪，獲准保釋至11月18日判刑，期間索取感化官報告。

案情透露，18歲女被告方美婷今年5月10日經深圳灣口岸回港後，報稱會在少田好運中心一單位接受14天檢疫。至5月18日，被告懷疑自己墮入電話騙局，於是報警。期間她承認分別於5月15日和16日兩度外出，應騙徒要求匯款以協助調查一宗內地的刑事案。她因此遭揭發在未獲授權人員批准下離開檢疫地點，在事件中她並損失逾74000元人民幣。

辯方求情指被告因誤中電話詐騙才犯案，又指若被告事先向授權人員申請，便不會受騙，而她在事件中已損失7萬多元人民幣，希望法庭以罰款了事。

裁判官表示明白被告外出並非為吃喝玩樂，但法庭也要保障公眾人士，加上被告兩度違規，罰款並不合適，決定先索取報告再判刑。