陳帆拒絕擴闊波老道　議員斥為保古蹟罔顧居民安全

半山波老道狹窄、多彎和陡斜，過去曾多次發生驚險意外，運輸及房屋局局長陳帆今(28日)在立法會上回應議員葉劉淑儀質詢時表示，運輸署過去曾在此路段加設各項設施，包括指示牌及實時交通燈號調節系統等，惟難以就波老道進行擴闊路面的改善工程，多名議員質疑局方罔顧市民安全，且無長遠措施紓緩波老道的交通負荷。

陳指，為限制重型車輛使用波老道，運輸署2012年起將波老道總重量劃設為總重量超於4噸重型車輛的禁區，僅巴士除外，更設立路標，需要使用道路則要預先向運輸署提出申請。而在過去3年首3季，警方分別發出59、82及31張定額罰款通知書。

惟陳指，由於波老道年代久遠，基於地理環境，要擴闊路面相當困難，部分路段由橋樑組成，地理環境嚴峻，路旁有陡峭山坡、古樹，甚至貼近古蹟如舊英軍醫院附屬建築物等，改建道路面對很大局限，故運輸署採取其他措施，包括加設「請勿停車」及「不可掉頭」等交通標誌；本年6月開始，在路段加設實時交通燈號調節系統，控制車輛安全通過，預計明年年中完成。

多名議員對此表示不滿，其中葉劉淑儀表示，明白處理橋樑的確不容易，但部分路段靠山相信較易處理，又指局方為保育古蹟罔顧居民安全，部分彎位欄杆過矮等。張國鈞則認為，上述措施已實施頗長時間，仍意外頻生，成效存疑。謝偉俊則質問政府整體上有無預計性安排，直指「唔好有意外後才亡羊補牢」，陳回應指局方正就全港道路作全面檢視，對有潛在風險的作出研究，並預計今年尾或明年中完成報告。