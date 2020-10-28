國泰裁員：工會料約千人已簽新約　引述勞工處稱會聯絡資方

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，日前大規模裁走5300名本地員工，幸存者要改簽「加辣條款」新合約，涉及過萬名空中服務員及機師，首個「死線」今（28日）午夜屆滿，僅限期前簽約的空中服務員才可獲發過度性津貼。國泰空中服務員工會估計，已有約千名員工簽新合約，並透露今早與勞工處代表會面，期間反映新合約不清晰，冀能延長考慮時間等，處方則表示會與資方聯絡。

國泰空中服務員工會主席王思敏會後向傳媒表示，已向勞工處反映被裁員工的徬徨無助，以及新合約內容不清晰，期望可延長簽新約期限，處方則表示了解情況，未來會再聯絡資方管理層。她透露，工會亦會與律師會面，尋求法律意見並商討進一步行動，料最快今晚可通知會員相關情況。

王又提到，新合約下員工的薪酬及福利大減，假設一名員工2018年入職，並在18年後升職至經理級，月薪亦只得1.8萬港元，較現行合約的3.7萬港元激減近半，更有同事稱「留低喺一個詛咒」，亦有人批評資方不尊重具年資的員工。

首個簽約「死線」今日午夜屆滿，員工續約時可獲過渡津貼，下周三(4日)最終「死線」前不簽約，則視作自願離職。王指出，已再次與資方管理層通電話，再次提出把限期增至1個月，惟資方仍未答允。她指，公司有不少外籍員工，部分或未回港，但就要隔離14日才能外出處理合約事宜，認為有需要延長簽約期限。

她續指，以其理解，並非與資方所指一樣，已有大批員工簽新約，估計有逾千人已簽新合約，部分已感到後悔，工會會繼續力爭資方讓步。她又說，明白各同事均有自身難處，呼籲員工好好考慮簽約與否，亦毋須覺得已簽新約的同事是「無義氣」，避免遭「死線」分化，強調要團結下去，未來仍要爭取自身福利。

除空中服務員外，機師亦面臨簽新約與否的抉擇，今日午夜前簽約人士可獲續聘2年。代表約2200名國泰機師的香港航空機組人員協會（HKAOA）秘書長Chris Beebe透露，暫未知悉會在死線前簽新約的機師人數，協會仍在考慮下一步行動。