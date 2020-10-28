教大推中學生理財課程　研究指理財能力心理質素均提升

香港作為國際金融中心，學生的理財教學卻一直未有完善，有學者與香港教育大學合作，為中學生提供理財教學課程，發現學生完成課程後，其理財能力及心理質素均有正面提升，當中理財知識更增長26%。

該研究共246名來自5間不同地區中學的學生參與，平均年齡為12歲，涵蓋不同階層，分成干預組及對照組，均會在研究前後接受問卷調查，以測試其理財能力。前者須參與一個共12小時的課程，內容包括「儲蓄」，「消費」，「分辨投資與投機」及「分享」，後者則不會參與該課程。

對照組在研究前後的分數相若，但干預組接受課程後分數顯著上升。「理財知識」以1分最低，11分最高，干預組由5.62分僅僅合格，升至約7.1分；「理財態度」則以1分至5分作評估，干預組由3.67分升至約4.2分；「延伸滿足」即學生能否等待收穫，干預組由3.56升至近4分。研究建議，香港應將理財課程納入正規課程，以改善學生的理財能力。

教育大學博士李錦指，歐美及日本近20多個國家將理財教育納入正規學校課程，如何將良好的道德品質整合到理財教育中，亦很少受到關注。他指，「資源有限，欲望無窮」，香港學生尤其須清楚分辨投資及投機，又贊成應由小學階段開始理財教育，從小培養理財集慣。

樂善堂顧超文中學是參與研究的學校之一，校長劉潤牛指了解過課程設計，認為模式輕鬆愉快，又會安排學生洗手及盆栽種植，以培養耐性及等待，他又指，有工作紙讓學生了解父母的理財規劃之餘，又會教導學生「先儲後洗」。