被取消資格教師不獲口頭申辯　楊潤雄指已有足夠機會申訴

九龍塘宣道小學一教師因被指涉鼓吹「港獨」而裁定專業失德，被取消教師資格，有議員關注教育局為何拒絕該名教師作口頭申辯的要求。教育局局長楊潤雄表示，教育局收到投訴後作出調查，已2次邀請該教師提供書面辯解，教師亦曾尋求法律意見，最後認為個案嚴重並取消資格。楊指教師提出上訴，故可以在上訴委員會上作出口頭辯解。

教育界議員葉建源質疑，為何校方調查認為該教師沒有違反港獨，教育局卻堅稱有，又不讓該教師在取消教師資格前作出口頭申辯。楊潤雄直指葉的問題奇怪，指葉身為資深教師，過往教育局取消其他教師資格時，葉亦沒有過問，現在卻提出質疑，重申教育局已給予足夠機會教師作書面申訴，並採用過往做法，認為事件要從整個制度去看。

楊早前表示，在課堂無必要討論港獨議題，若要討論則須達致港獨不可行的結論。議員黃碧雲質疑楊的言論侵犯院校在《基本法》下享有的學術自由及妨礙學生多角度思考。楊回應指，港獨明顯違反《基本法》，是大是大非的問題，不能探討，又指黃曾宣誓效忠《基本法》，理應明白港獨並不可行。

楊續指，教學要符合法治原則，若學生對港獨有不明白的地方，教師可以解釋港獨並不符合《基本法》，認為言論自由及學術自由並非絕對。

議員容海恩則批評，教育局沒有公開投訴教師和學校的資料，縱容學術自由，剝奪家長知情權，又關注教育局有否向學校提供官方教材。楊表示，教育局會透過課程探訪等方法了解教學，若家長發現有問題，可提出投訴，教育局將嚴肅跟進。