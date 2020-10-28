新田落馬洲樞紐研究明年諮詢持分者　可居人口達5.5萬

政府早年完成「新界北部地區初步可行性研究」，建議把新界北發展分成三個發展區，並於去年9月率先展開新田/落馬洲樞紐的可行性研究，惟至今仍未完成。發展局局長黃偉綸今書面回應立法會議員提問時死撐進度理想，稱有關研究明年初就土地用途諮詢持份者，並向立法會申請撥款，料明年下半年才會繼續餘下研究及詳細設計。至於另外兩個發展區、即新界北新市鎮及文錦渡物流走廊，黃稱爭取明年可及早展開研究。

黃偉綸表示，根據早前研究，新田/落馬洲樞紐的擬議發展規模為人口5.5萬，涉及房屋單位2萬多，料可提供8萬個職位。而去年9月展開的研究亦認為，可更充分利用北環線鐵路及擬建的新田站帶來的機遇，進一步增加房屋供應及容納人口。

他指會從「職住平衡」的角度，並考慮該樞紐的地理位置和經濟功能，以至落馬洲河套的創科發展和港深兩地未來人流貨流安排，研究會重新檢視樞紐內經濟用地的用途，政府會在明年初公布有關初步土地用途時，一併交代建屋量和經濟用地的最新想法。

他又提到局方正爭取明年展開其他兩個發展區的研究，預計兩發展區可容納20至30萬人口，涉13.5萬個職位，新增人口料會集中在新界北新市鎮。至於是否會興建南北方向鐵路等，黃強調發展新市鎮須大幅提升交通和其他基建設施，又指在進行上述規劃及工程研究時，會與運輸及房屋局協調，處理好新南北方向運輸基建在兩項研究的銜接問題。