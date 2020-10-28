律政司死撐深井虐待動物案證據不足　拒提出檢控

香港近年頻頻發生懷疑虐待動物案件，今年2月於深井有30隻動物懷疑被人從高處擲下，後來律政司在審視警方的調查結果後，以整體證據未能支持合理機會達致定罪為由，決定不對疑犯作檢控。律政司今日(28日)書面回覆議員提問，重申律政司經審視及考慮問題所述案件中的相關證據後，認為現時的整體證據未能支持合理機會達致定罪，故此決定不提出檢控。

有議員對深井虐待動物案關注，於立法會再度去信質問律政司準則，惟律政司今日(28日)書面回覆時重申，檢控人員必須就執法部門所得的證據和適用法律進行客觀和專業的分析，並按《檢控守則》行事。假若案件沒有合理定罪機會，檢控部門不會提出檢控。

對於會否修訂《防止殘酷對待動物條例》內容，食物及衞生局局長陳肇始書面回覆提問亦指，政府在去年就修訂條例建議諮詢公眾，今年4月向立法會食物安全及環境衞生事務委員會報告諮詢的結果，並指會全速進行草擬法例的工作，儘快把條例草案提交立法會。

除了動物被虐待個案，近年坊間出現社交網站出售動物情況，當中或涉無牌經營。議員葛珮帆就違反動物售賣商牌照規定，以及未領有有效牌照或許可證而售賣非貓狗類動物，質詢食衞局有關檢控數字。局方表示，由2017年3月至去年期間，涉及違反動物售賣商牌照規定只有2宗檢控案件；而未領有有效牌照或許可證則每年各有1宗檢控案件。