3男女私了內地漢和醉漢 官指行為如惡棍 分別判囚48和15個月

去年10月一名內地旅客途經旺角示威現場時，被指影示威者「大頭照」及持磚企圖傷人，因而遭大批黑衣人包圍「私了」，同一晚另一名本地男子酒醉後清除路上障礙物，亦遭圍毆。警方事後拘捕2男1女，3人早前在區院承認有意圖使人身體受嚴重傷害罪及傷人罪，今天（28日）分別被判囚48個月及15個月。

3名被告依次是男子羅偉華(57歲)、女子黃綺婷(23歲)及埃及籍男子Soliman Ahmed Fawzi Elsayed(36歲)。羅被判囚48個月，另外兩名被告則被判囚15個月。

法官判刑時指香港自去年始經歷大規模示威，及後變成失控和出現暴力的情況，甚至連只是旁觀或經過的內地人士及警員，都有機會受襲的情形。沒有證據顯示本案2名事主有施襲或威脅施襲的行為，首被告向他們施襲只是出於憎恨內地人及警方，而另外2名被告的行為亦不能接受，他們行為醜惡及如同惡棍。

法官並重申無論被告想法如何，都不被容許以私刑來執行公義，因案件嚴重，須判以阻嚇性刑罰，但考慮到被告認罪有悔意及已作出賠償，加上事主傷勢不屬最嚴重及沒有永久傷勢，判他們分別監禁48個月和15個月。

3人原被控一項有意圖使人身體受嚴重傷害罪，指他們於去年10月5日在旺角彌敦道近亞皆老街，連同其他身份不詳的人，非法及惡意傷害X，意圖使男子X身體受嚴重傷害。羅認罪，另外兩名被告與控方商討後，獲准承認較輕的傷人罪。

羅另承認於去年10月6日，在同一地點連同其他人，惡意傷害男子Y意圖使他身體受嚴重傷害。