旅發局11團「賞你遊香港」新上架　其中2團已滿額

政府放寬本地遊後，旅遊發展局亦推出「賞你遊香港」活動，市民消費滿800港元，則可免費參加本地旅行團。旅發局網站繼昨日上載21個免費行程後，今日再有11團新上架，其中兩團更率先滿額，包括康泰旅行社及錦倫旅運。有旅行社坦言，雖爆滿但利潤不高，只望「做返個氣氛」。

新上架的11團「賞你遊香港」免費行程中，不少是市民熟悉的免費景點，包括到大澳參觀棚屋、大澳虎山觀景台、尖沙咀星光大道等。部分亦會前往山頂參觀「大富翁夢想世界」主題館，遊覽時間主要為5至7小時，大多數團都會包午餐或晚餐，部分更會去酒店享用自助餐。

在旅發局網站上載的32團中，其中兩團包括康泰旅行社的「鐵路博物館、大館、摩天輪、百樂酒店自助午餐1天遊」及錦倫旅運「香港古今體驗之旅」已滿額，而另外不少團亦顯示尚餘小量名額。康泰旅行社表示，賞你遊活動共有8團經已爆滿，合共有20多人參加，將於下月1號起陸續出發。

錦倫旅運執行董事胡景豪表示，共推出11團賞你遊活動、每團約10至20人，最快將於11月1日出發，行程頗爲豐富，會參觀上環文武廟、新聞博物館、並會到海洋公園萬豪酒店食下午茶、香港仔漁村舢舨遊、晚上亦會乘坐山頂纜車到觀景台看香港夜景，並到訪蠟像館等。他坦言，旅發局會資助每名團友500元，但由於行程豐富，旅行社利潤並不高，只是希望推出行程鼓勵市民出外旅遊。