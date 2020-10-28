逾30%新冠康復者屬氣虛及痰濕質　有患者中醫治療後恢復嗅覺

新冠肺炎疫情襲港多時，醫院管理局在一項研究中發現，康復患者中，在中醫角度而言，大多屬氣虛質與痰濕質，康復後亦較易出現睡眠質素差、氣促、神疲乏力的情況。其中有19歲男患者，康復後完全失去嗅覺，在上月至今接受9次中醫治療後，情況已明顯改善。

為了讓新冠肺炎康復者有更多康復治療，醫管局早前推出「中醫門診特別診療服務」，為康復者提供中醫內科門診服務。局方一共發出2800封邀請函，最終有411名康復者參與計劃，在9月進行調查，並會安排6個月的治療，期間局方將為每人進行8次評估，收集其肺功能、中醫體質及西醫求診次數等數據，用以分析不同中醫證候與康復進展的關係，若參與者在半年內仍未完全康復，可額外獲得3個月的治療時間。

計劃至今暫時有71人參與，發現求診人士中，大多屬有氣促的氣虛質(17%)；痰多、肥胖、情緒差的痰濕質(16%)，以及口乾、舌苔發黃的濕熱質(13%)。香港浸會大學協理副校長(中醫藥發展)卞兆祥指，由於研究仍在進行，暫未能肯定有上述體質的人會容易患上新冠肺炎。

另外，康復者亦有出不同症狀，較多人睡眠質素差(27人)、氣促(25人)、神疲乏力(24人)等，基督教聯合那打素社康服務中大中醫診所暨教研中心註冊中醫師翁霆耀指，以上症狀與肺功能有關，新冠肺炎康復者的肺部仍在康復，故有可能出現症狀。他指出，其中一名19歲男患者於7月時確診新冠肺炎，當時完全失去嗅覺，康復後嗅覺仍未恢復，他自9月起參與計劃，透過服食中藥與自費針刺治療，在第5、6次覆診開始發現有轉變，現時每日會有數小時恢復嗅覺。

醫管局中醫部主管黃巧雲期望更多康復者可以參與計劃，進一步為中醫康復治療提供臨床數據。局方自4月下旬起，與7間中醫診所合作，免費為在公立醫院接受治療的新冠病毒康復者，在出院6個月後提供不多於10次中醫內科門診服務。