中大團隊研究人體動能發電裝置　助智能手錶永續電力

港人使用智能手錶及智能手環日趨普遍，惟其小巧的體積亦限制其電池容量。香港中文大學機械與自動化工程學系一個團隊，成功研發出一套高功率人體動能電力採集的裝置，透過收集人體動能，並利用震盪器和微電機把動能轉換成電能，並使用磁性升頻器，可提升比其他同類動能發電產品高10倍的輸出功率。該裝置可內置於智能手錶及手環提供永續電力，免卻經常要充電的煩惱。

中大機械與自動化工程學系主任廖維新團隊指，透過收集人體動能為手錶提供電力並非新事物，但因有物理限制，例如機械齒輪結構不夠緊密及製造要求高等，容易出現故障，其生產電力亦只夠傳統手錶使用，無法滿足智能手錶。有見及此，該團體嘗試利用電磁組件取代機械直齒輪結構，以解決這一關鍵問題

團隊指出，因肢體擺動頻率低，令動能採集效率不足，新研發的裝置使用磁性升頻器，可加大動作捕捉器的旋轉頻率，使電力採集系統能更有效地將人體動能轉換為電能，並提高輸出功率。測試結果顯示，該套系統體積僅有5立方厘米，但發電量高達1.74mW，功率密度是同類產品或研究的10倍，可滿足市場上眾多智能手錶和手環的電能需求，並減少製造成本。