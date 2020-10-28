逾80%受訪市民支持推健康碼　政黨冀通關恢復經濟活動

有政黨進行問卷調查，結果顯示有80.3%的受訪者支持推行粵港健康碼。

本港疫情轉趨平穩，有政黨指中港兩地接觸頻繁，促推行「粵港健康碼」恢復兩地經濟活動，並於今日(28日)公布「有關粵港健康碼互通」的問卷調查結果，顯示有80.3%的受訪者支持推行粵港健康碼。

自由黨於本月16日至26日通過電話隨機抽樣訪問約4000名市民，同時持有有效港澳居民來往內地通行證及智能手機的受訪者中，有60.5%的受訪者希望逐步或全面通關。而贊成通關的市民中，有80.3%的受訪者支持粵港健康碼互通。

而在贊成通關的受訪者中，有70.1%的受訪者支持智能手機設主動申報的打卡功能；有62.8%的受訪者贊成打卡功能收集的數據資料由第三方平台公司獨立管理，在有需要時才交予中港兩地政府部門，以堵塞病毒源頭。

批發及零售界議員邵家輝指，反修例風波及疫情已導致零售行業營商艱難，加上政府宣布不會推出第3輪保就業計畫，舉例指國泰航空出現裁員潮，恐怕會延伸至各行業。

紡織及製衣界議員鍾國斌亦稱，港府應先安排部分不介意分享行程的市民往返兩地，稱倘若兩地未能互通，預料12月將出現經濟大災難。航運交通界議員易志明稱，主動申報的打卡系統有助於追蹤高危人士，如有公共衞生問題亦可迅速聯絡有關當局。