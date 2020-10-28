上海仔山窮水盡　買通執法保護傘密謀聖誕返港

上海仔密謀返港開香檳過聖誕，隨時變遣返大陸歎蓮子羹！棄保潛逃逾兩年、本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻流竄歐洲，雖然人不在本港，但他一直經營非法勾當，作奸犯科禍港殃民，而其爪牙亦繼續在港作惡，竟然連讀小一的6歲女童亦不放過，向其淋潑漆油，簡直人神共憤。據知窮途末路的他再次買通一名執法部門高層，作為其保護傘，為他密謀部署在12月返港，更事先向飲食界朋友張揚可以開香檳過聖誕節。不過，上海仔的如意算盤難以打響，因黑白兩道各路人馬早已視他為追殺目標，只要他購買機票返港，機場恭候他的，不是利刀便是「孖葉」，甚至國內執法部門亦會聞風而至，直接將他遣返內地，屆時他的歡樂頌恐成斷腸歌。

上海仔自2018年4月棄保潛逃後，持英國護照在歐洲流竄，近日更致電回港周圍炫耀，在意大利更結識一名意大利女郎。不過，表面風光的上海仔實際已達窮途末路的地步，原因是各國嚴打其販毒生意，令他收入大減，只好靠賒借度日，在英國經常向同門兄弟「度水」，惟苛索太多甚達勒索程度，惹同門反擊，將上海仔趕離英國，上海仔被迫前往意大利。

出名「大洗」、貪威識食的上海仔在意大利繼續奢華生活，單是聘請保鏢及住五星級酒店每月保守估計亦要花數十萬港元，只好變本加厲遙距勒索，不斷打長途電話給中港澳人士「籌旗」度日，金額由50萬港元至過100萬港元不等。為滿足上海仔一己之慾，其爪牙更是肆無忌憚斂財，才會出現為收300萬港元酬勞不顧江湖道義、向6歲女童潑漆的案件。

據知，上海仔近日再獲法律界背景的「契爺契媽」出手獻計，指其干犯的案件已過法律追溯期，加上他出過百萬港元買通執法部門高層人員，令他以為12月可順利返港，甚至向好友放風指可以開香檳歡度聖誕。

不過，上海仔的一舉一動早受各路人緊關注，只要他一買機票，24小時內必會傳予各執法部門，甚至國內執法人員亦會聞風而至，直接將他遣返內地。基於販毒在國內的最高刑罰是死刑，上海仔屆時不單止無香檳飲，相信只能歎蓮子羹。