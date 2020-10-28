契媽予無上限信用卡任碌　上海仔扮富豪風流快活

山窮水盡無有怕，走佬勝在有契媽！上海仔流竄外地逾兩年，各類非法勾當遭各方封殺，令他收入大減，卻能維持前呼後擁、揮霍無度的奢華生活，全因其契媽在上海仔「着草」後，給予一張簽帳無上限的「AE黑卡」信用卡供其「任碌」。雖然卡數由上海仔支付，實際是靠其爪牙壞事做盡，四出撲水還債。

據知情人士透露，上海仔認識一對有法律界背景的夫婦，該對夫婦與上海仔關係密切，上海仔更自願做「契仔」。「契媽」在上海仔棄保潛逃後，給他一張由美國運通發出的AE黑卡信用卡，雖然持卡人為「契媽」，但上海仔每次消費均會直接用此卡付款。而每當卡數到期要「找數」，上海仔便會派遣手下四出「籌旗」，並將收到的款項直接給予契媽。

至於上海仔的「契爺」亦大有來頭，曾任暫委法官。據知，是次上海仔密謀12月返港，亦是其「契爺」指路，稱其所犯的罪行已過追溯日期，執法部門已無法將他繩之於法。

不過，有法律界人士指，借卡予他人使用已涉串謀詐騙，如涉及款項由非法途徑所得，例如販毒、勒索等，有關人士更可被控洗黑錢，最高刑罰同樣是判監14年，不知上海仔的「契爺」及「契媽」又會否擔心會落得作法自斃的下場。