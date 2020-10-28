倉務員藏雷射筆噴漆被控　否認意圖不軌辯稱路過

去年10月13日各區爆發警民衝突，一名20歲倉務員被指當晚在將軍澳管有雷射筆及噴漆，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，及一項管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪。他否認控罪，案件今日（28日）在觀塘法院開審，法庭裁定案件表證成立，他自辯稱事發時僅是路過。

被告李健禧（20歲）被控於去年10月13日在將軍澳近唐明街公園的行人徑，管有一個能發出雷射光束的裝置和一支噴漆。

控方傳召機動部隊警員袁嘉俊作供，指當晚將軍澳有人堵路及破壞商舖，亦有便衣警遇襲，他在晚上9時許跟同袍抵達尚德邨一帶執行拘捕行動。當時約有30至40名黑衣人正在唐德街附近聚集，他們見到警車到場即轉身逃跑。

袁跟同袍展開追捕，最終將戴着深藍色迷彩面罩的被告制服拘捕，並在他的背囊搜出涉案的雷射筆及噴漆等物品。

袁在辯方盤問下承認，沒有見到被告做出破壞商舖等違法行為，他被捕時也沒戴上頭盔、防毒面罩，亦沒有作出反抗。辯方質疑，袁純粹因被告的衣着及年紀拘捕他，袁表示不同意。

法庭裁定案表證成立後，被告出庭自辯，他是將軍澳居民，當晚放工後偕女友附近商場的快餐店用膳，打算到尚德邨一間甜品店食糖水，才會途經案發地點。當時警員突然朝他的方向衝過來，他感到危險及驚慌，遂下意識奔跑離開。

他解釋當日穿戴手套手袖，是搬運工作所需亦避免戶外工作時曬傷，加上他覺得這樣打扮「比較潮流」，所以下班後沒有脫下來。

至於他放在背囊內的盾牌狀金屬碟，被告解釋是朋友所送；雷射筆則是隨身攜帶準備隨時作行夜山之用，不過他承認曾響應網民號召，參加使用雷射筆照射尖沙咀太空館外牆的活動。至於噴漆，則是幫助於專上學院修讀美術系的女友做畫作及勞作之用。