政府修例予漁護署審批漁船牌照酌情權　議員質疑權力不清

立法會今午(28日)繼續二讀審議《2019年漁業保護(修訂)條例草案》，旨在賦予漁農自然護理署署長酌情權，在有限範圍內為在2012年6月15日未領有有效運作牌照的漁船辦理登記。有議員認為政府「補鑊」的同時，沒有清楚界定漁護署署長的權力範圍，加上配套措施不足，擔心過度捕撈情況將會出現。

當局2012年曾修訂《漁業保護條例》，引入新的漁船登記制度，規定所有本地漁船必須於同年6月14日前向漁護署登記，方可在香港水域捕魚作業，以管制境內的捕魚活動。在登記期限內，有4474艘船隻成功登記；494宗申請遭拒絕，當中319宗的拒絕理由涉及船件在限期前未領有有效的運作牌照，部分其後向行政上訴委員會提出上訴。

不過，由於漁護署署長並無獲賦予酌情權，即使部分個案並非基於過失或疏忽而未能在限期前登記，有關申請亦不獲重新考慮，故修例給予署長酌情權。

議員譚文豪表示，政府「補鑊」但卻沒有承認失誤，指出條例草案對漁護署署長酌情權界定不夠清晰，究竟在甚麼情況下使用有關權利。議員梁繼昌則指出，政府事隔8年才補漏拾遺進行修例，質疑當初的319宗申請人如今是否仍從事捕魚工作，若已轉行「咁畀佢哋牌照做咩？」又指若這批人最終成功申請，將會直接影響魚量，或出現過度捕撈的情況。

議員梁志祥指，受影響漁民或因不同的理由而無法在限期前申領牌照，他舉例指漁民申請牌照時需要先驗船，惟驗船需時，若首次驗船不合資格後再等下次驗船，需要花近半年時間，導致漁民未能及時申請牌照。

梁志祥又指，有漁民因為未能申請牌照而無法申領抗疫基金1萬港元補貼，直指是政府「欠了他們」。他認為，授權予漁護署署長可行使酌情權，可讓署長因應實際情況發牌，讓漁民可重操故業，又促政府未來向重獲牌照的漁民重發有關補貼。