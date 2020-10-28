機構推「懲教院所遙距課程」　加強在囚父親與子女聯繫

當父或母一方入獄，連其孩子亦有如受到「懲罰」，對這群「隱形的受害者」的成長影響深遠。有機構去年推出計劃，支援全港18歲以下、因父或母被捕或在囚等而需協助的兒童及青少年，與其家長和照顧者。今年更推出全港首個為在囚父親而設的「『突破接觸』懲教院所家長遙距課程」，促進親子關係，並特設畢業禮，讓父親和子女在院所內直接接觸。

由「香港賽馬會慈善信託基金」資助，香港善導會與香港小童群益會聯合推行的「藍巴士賽馬會結伴成長計劃」，為在囚或更生人士、其子女及照顧者提供一站式的支援。計劃以多元及不同系統的服務介入，包括個案輔導及探監接送等，促進正面的親子聯繫，減低跨代犯罪的機會。計劃由2019年推出至今，共服務134個家庭，惠及164名18歲以下的孩子。

計劃包括今年推出全港首個專為本港在囚父親而設的「『突破接觸』懲教院所家長遙距課程」，向在囚家長灌輸對兒童「身、心、社、靈」4方面的發展和正向教養的知識，促進良好的親子關係。香港善導會總幹事李淑慧表示，在懲教署支持下，去年9月至11月試在赤柱監獄推展全港首個在囚父親親子小組-「Be My Hero親子平行小組」，各父親透過小組活動加強對正向親職的認識，提升親職技巧及改善父親與子女雙向的溝通。

其中一名參與親子小組、今年剛出獄的父親非洲（花名）表示，之前斷斷續續坐監10多年。女兒出世後僅見面數次，形容自己與女兒關係既像親人，又像陌生人。他在囚時參加親子小組後，努力重建父女關係，最終在小組畢業典禮，「首次親手抱着女兒，高興得難以形容」，從此決定洗心革面。