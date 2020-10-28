顧問合約拖足1年才批出　屋宇署人工智能嚴打違例招牌明年試行

去年《施政報告》聲言要嚴加打擊違例和危險招牌，東網早前披露一年過去，政府仍未找數，不但有近90宗有問題個案拖延4個月仍未發出通知或清拆令，原定年初研究的人工智能新技術以嚴加打擊違例招牌，拖延近1年仍未批出顧問合約。有議員關注報道，就此向發展局提出書面質詢。當局指，今年首9個月，重點巡查灣仔、北區和元朗三區，並在全港發現516個棄置或危險招牌，而發出的清拆令則有519宗。至於新技術合約方面，當局指現正相繼批出，預期可於明年內陸續落實或試行。

發展局今(28日)回覆議員鄭泳舜就違例或棄置招牌提出的書面質詢，指相關人工智能技術涉及多份顧問合約，屋宇署年初已展開多項技術和市場研究，並於今年中招標，相關合約正相繼批出，預期可於明年內陸續落實或試行，當局亦正物色試點地區。惟根據去年《施政報告》，當局原定今年初委聘顧問研究，至今已拖延近一年。

當局又指，屋宇署人員在今年1月至9月，重點巡查灣仔、北區及元朗三區，分別發現168、118和166個棄置或危險招牌，而其餘15區則有64個，而同期接獲的舉報則有2499個，發出的清拆令則只有519個。當局又強調，屋宇署已提高定期巡查效率，並以去年發出778張清拆令為例，指數字已較2018年上升26%。

至於保育招牌方面，當局未有正面回應環團要求保留具歷史價值招牌的訴求，僅表示招牌擁有人可參加「招牌檢核計劃」，若擁有人有意向康樂及文化事務署或西九文化區轄下博物館捐賭其招牌，有關博物館將會按既定程序考慮。