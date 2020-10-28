惠康推1.2億元現金券作回饋方案　逾25萬市民受惠

惠康超市早前在第二輪保就業計劃中獲批1.84億港元工資補貼，政府要求惠康基本回饋金額不應少於工資補貼額50%。惠康今日（28日）推出總值超過1.2億港元的「點點心意」計劃，並與超過70間慈善機構合作，將於11月中旬至12月底期間派發200萬張現金券及餐券，預計有超過25萬人受惠。

計劃內容包括派發現金券及餐券、「Yuu Give Back」計劃、「日日有低價」計劃等。惠康預計會派發100萬張現金券及100萬張餐券，而惠康員工亦能受惠，現金券會以小冊子形式派發，包括4張50港元現金券，以及4張價值28港元餐券，總值312港元；與惠康合作的慈善機構夥伴將協助尋找有需要社群，並代為分發餐券及現金券；另通過「Yuu Give Back」計劃配對捐款最多500萬港元；「日日有低價」計劃將鎖定超過300款日常貨品價格至少到明年3月31日，以回饋市民大眾。

獲取現金券和餐券的市民可在所有惠康門市使用現金券，每次可使用多張，而市民亦可憑餐券到全港大部分7-Eleven店舖換領餐盒。